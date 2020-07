Ecco il vero Paquetà: Con Ibra battiamo la Juve

05/07/2020 16:17

"Questo sono io, questo è Paquetà. Adesso c'è più fiducia, da parte del mister e dello staff, sono più tranquillo per lavorare bene, sono concentrato in partita, penso a fare il mio massimo". Ha approfittato della fiducia concessagli anche per cause di forza maggiore Paquetà per provare a far rivedere i giudizi su di lui. Il brasiliano si sta confermando in progresso e a Sky parla così del successo sulla Lazio: "Una vittoria speciale, era da tanti anni che il Milan non vinceva contro la Lazio per 3-0. Ora dobbiamo continuare così. La fiducia è la cosa più importante per un calciatore, in Brasile ne avevo tanta, ora la sto riconquistando e questo fa la differenza. Il mio ruolo? Mi trovo bene da trequartista, è la posizione dove posso fare il mio meglio". Dopo un passaggio su Ibrahimovic ("E' un grande calciatore, ha una storia incredibile, in campo dà grandi motivazioni, con lui possiamo essere più forti") Paquetà pensa al prossimo match di martedì contro la Juve: "Abbiamo fatto una grande partita in Coppa Italia, adesso è tornato Ibra che è fortissimo, siamo fiduciosi, pensiamo di poter vincere".