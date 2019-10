Trezeguet: scudetto non dipende da Juve-Inter, Serie A in risalita

04/10/2019 13:55

Con la Juventus ha ottenuto successi importanti, due scudetti più uno revocato, ma soprattutto David Trezeguet ha giocato in Serie A quando era il campionato più interessante del mondo. L'ex calciatore francese è felice che il torneo italiano stia nuovamente salendo di livello: "Da Ronaldo a tanti altri, i campioni vogliono giocare in Italia. Il campionato è molto competitivo, ha tutto per tornare ai livelli di quindici-venti anni fa".

Non poteva mancare un giudizio sul Derby d'Italia, in programma domenica prossima al Meazza: "Una partita spettacolare. Ma non sarà determinante per la corsa al titolo, è troppo presto".