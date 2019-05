Pistocchi, altra frecciata a Cristiano Ronaldo

04/05/2019 16:14

In questi giorni impazza un dibattito che è già stato fatto mille volte e che forse non avrà mai fine: è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? due si sfidano a colpi di gol ma a pungere l'asso portoghese ci ha pensato Maurizio Pistocchi, con lo stile che da sempre lo contraddistingue. Il giornalista infatti sul suo profilo ufficiale di Twitter ha scritto: "Mobilitazione generale tra i giornalisti italiani per sostenere che CR7 è meglio di Messi. Ma tutto il Mondo, dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno, pensa il contrario". Non sono mancate numerose reazioni al suo tweet, con una profonda spaccatura del web.