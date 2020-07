Chirico si scaglia su Sarri: Agnelli non dici niente?

09/07/2020 12:26

Non è la prima volta e probabilmente non sarà l'ultima. Marcello Chirico se la prende con Sarri, non ha digerito il ko col Milan ("umiliazioni pesanti e ingiustificabili"), ammette che si può perdere ("però non sbragando") e su il Bianconero attacca: "Tanti mi ricordano che è successo pure con Conte e con Allegri, certo, ma durante un triennio col primo e un quinquennio col secondo. Con Sarri sta capitando un po’ troppo di frequente nel suo primo anno in bianconero. Col Napoli (3-0/3-3 e poi vittoria con autorete) col Verona, con la Lazio (due volte), adesso col Milan. La peggiore di tutte per il modo in cui è avvenuta, e per il numero di gol presi (3 in 5 minuti).



Mi si dice: cosa ne può Sarri se in campo staccano la spina? Deve fargliela riattaccare. E deve fare i cambi giusti. Cosa ti porti a fare in panchina Chiellini se poi non lo utilizzi nemmeno quando la barca sta affondando? Possibile che, sullo 0-2, Pioli è riuscito a dare la carica ai suoi per andare a riprendere la partita e Sarri – dopo quel maledetto rigore - non è stato in grado di gestire la squadra, trasmettendogli calma e facendo in modo di portare ugualmente a casa la vittoria?



Invece la squadra è implosa, e pure l’allenatore ha perso il controllo del timone, non capendoci più niente. Ripeto, non è la prima volta. Salvo poi giustificarsi dicendo che i blackout capitano a turno un po’ a tutti, e che in questo periodo ci si sta allenando col caldo. Lo stanno facendo pure a Milanello, eppure sono riusciti a ribaltare la Juve in cinque minuti. Quindi, le scuse stanno a zero. Chissà se le avrà condivise, e gradite, il presidente Agnelli. Che tace. Come Nedved. Mentre Paratici è sempre pronto a smentire lo smentibile. Pronto Continassa, tutto bene lì?".