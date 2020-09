Inter, dalla Cina notizie che preoccupano i tifosi

05/09/2020 10:08

La recessione post Covid comincia a far vedere i suoi effetti anche nel mondo del calcio. A essere colpite saranno e sono tutte le società non solo del massimo campionato, ma anche delle serie minori. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera anche l’Inter e Suning devono fare i conti con questa situazione e il giornalista Giovanni Capuano rivela: “Secondo il Corriere della Sera, l’Inter e Suning sono bloccate nei loro investimenti di mercato dalle indicazioni del governo cinese e dalla crisi Covid19. Per questo si punta solo a parametri zero e Kantè arriverà unicamente cedendo qualcuno”.

La reazione

Il tweet del giornalista ha ricevuto moltissime critiche da parte dei tifosi dell’Inter che sperano in un mercato destinato a colmare il gap con la Juventus nella prossima stagione: “Infatti Hakimi a 40 milioni, non i prestito, lo hanno preso gli arabi, vero?”. La difficile situazione economica sta colpendo tutti i club mentre per i tifosi c’è un accanimento nei confronti dei nerazzurri: “Praticamente quello che stanno vivendo tutte le società, Chelsea esclusa, ma sull’Inter si vende bene anche la cosa delle indicazioni del governo cinese, quando le società ormai si autogestiscono da anni”.