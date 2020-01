Adani dà un consiglio di mercato all’Inter

31/01/2020 14:15

L’Inter ci prova ancora. A poche ore dalla chiusura del mercato, la squadra nerazzurra è ancora a lavoro, nel tentativo di trovare un attaccante di riserva in grado di dare fiato e minuti a Lukaku. Conte sembra aver chiesto alla società di vagliare tutte le alternative. E nelle ultime ore sono tanti i nomi che sono venuti alla ribalta, quello più caldo è Zaza. Il giocatore sembra aver concluso la sua avventura al Torino e sarebbe contento di mettersi a disposizione di Conte. E in extremis potrebbe essere fatto anche un tentativo per Giroud che però sembra indirizzato verso la Lazio: “Se Giroud andasse alla Lazio, fossi nell’Inter chiederei Caicedo - queste le parole di Lele Adani ai microfoni di Sky Sport - Ma non credo che la Lazio sarebbe disposto a cederlo. Slimani è sempre stato sottovalutato durante la sua carriera, però quello che ha giocato allo Sporting Lisbona, non è lo stesso che poi si è visto al Leicester, al Fenerbahce e al Monaco. Non è solo un attaccante d’area, ma uno che si muove bene e si integrerebbe bene nei movimenti di Antonio Conte”.