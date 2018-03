Anche la McLaren appoggia Marchionne: Vogliamo chiarezza

07/03/2018 16:46

Aggiungi un posto a tavola. Anche la McLaren appoggia la posizione critica della Ferrari nei confronti di Liberty Media. Con toni più soft nella forma ma con la stessa sostanza a sentire Zak Brown. Il direttore esecutivo della McLaren non ha usato mezzi termini per chiarire il suo punto di vista: FIA e Liberty Media devono deliberare le linee guida per la Formula 1: “Hanno fatto un ottimo lavoro ascoltando le richieste del pubblico ed iniziando ad operare sul marketing. Hanno portato la Formula 1 nel mondo delle piattaforme digitali e sui social media, coinvolgendo i team e confermandosi molto trasparenti nelle loro attività ma adesso li aspetta un anno ancora più strategico, in cui sarà cruciale trovare un buon dialogo con la FIA, spero che possano sedersi intorno ad un tavolo quanto prima. Sono d'accordo con Sergio Marchionne: abbiamo bisogno di vedere i piani futuri nero su bianco". I punti in questione sono sempre gli stessi: “Credo che le squadre concordino con la direzione strategica del contenimento e controllo dei costi, partendo da un motore più equilibrato ma senza perdere l’identità di un campionato all'avanguardia tecnologica nel mondo del motorsport. Abbiamo bisogno di vedere il futuro in modo chiaro entro la prima metà di questa stagione, perché tutte le squadre avranno bisogno di studiare e pianificare il lavoro necessario per adattarci alle nuove regole, e sono passaggi che richiedono molto tempo. Quindi siamo impazienti di vedere le proposte, che spero arrivino molto rapidamente. Non penso che si possa riuscire ad accontentare tutte e dieci i team presenti oggi, è impossibile che tutti siano soddisfatti dallo stesso regolamento. Quindi alla fine credo debba prevalere ciò che è meglio per questo sport. Nelle mie conversazioni con Sergio e Toto ho verificato che siamo molto allineati in merito alla direzione che dovrebbe prendere la Formula 1, ci sono magari delle differenze di opinioni su come raggiungere certi obiettivi”.