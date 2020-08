Mercato Milan: Prima si vende, ecco i partenti

15/08/2020 12:18

Il primo è Ricardo Rodríguez, prossimo alla firma con il Torino. Il terzino svizzero però non sarà l’unico a lasciare il Milan (dopo Bonaventura cui è scaduto il contratto). Il club rossonero ha bisogno di far cassa con qualche cessione che consente anche di alleggerire il monte ingaggi prima di passare agli acquisti. La lista dei partenti è stata già stilata, in accordo con Pioli. Dopo Rodriguez il prossimo giocatore di proprietà del Diavolo (anche se ha giocato altrove) a rifare le valigie sarà Pepe Reina. Il ruolo di vice-Donnarumma non gli piace più e la tentazione del Valencia è forte. Verrebbe lasciato andare anche gratis, visto che grava sul bilancio con un ingaggio da 3,5 milioni. Tra quelli in rosa in uscita c’è anche Duarte e Calabria, che potrebbero andare almeno in prestito altrove. Il Milan sta cercando anche di piazzare Laxalt (che piace alla Lokomotiv Mosca) e spera di inserire Paquetà in qualche scambio (il sogno sarebbe inserirlo nell'affare Milenkovic con la Fiorentina).