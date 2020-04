Vent'anni fa la magia dell'ex Milan che incantò l'Old Trafford

19/04/2020 09:10

"È molto doloroso e complesso ciò che dobbiamo vivere. Lo faccio con incertezza, con responsabilità e allo stesso tempo con la speranza che insieme come società possiamo superarlo, la situazione è così simile a livello globale, al di là delle statistiche, che la stiamo affrontando in tutto il mondo allo stesso modo". Fernando Redondo, ex centrocampista di Real Madrid e Milan, si confessa ad As parlando da Buenos Aires. Esattamente 20 anni fa, il 19 aprile del 2000, l'argentino del Real Madrid incantò il Teatro dei sogni dell'Old Trafford con un dribbling che resterà per sempre nella storia del calcio: un taconazo che fece impazzire il terzino dello United prima dell'assist a Raúl per il più facile dei gol. "Cos’ha quel giocatore nelle scarpe? Le calamite? È stata una delle giocate più belle che ho visto su un campo di calcio". disse Ferguson: " Non mi sento una leggenda. Ma è molto gratificante per me ogni volta che visito Madrid e ricevo l'affetto delle persone oltre il passare del tempo. Non smette mai di stupirmi. La mia relazione con il Real Madrid è eterna. Non gioco più con i veterani a causa della mia lesione al ginocchio, ma siamo ancora in contatto. Le volte che vado al Bernabéu o Valdebebas mi fanno sentire a casa".