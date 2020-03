Varriale: No a porte chiuse per Bologna-Juve

02/03/2020 13:47

"Io credo che la situazione sia davvero molto complicata. Tutti noi siamo sensibili al problema Coronavirus, la salute dei cittadini viene prima di tutto il resto. Le cose però non sono state gestite al meglio. Se Juventus-Inter non deve essere giocata a porte chiuse, lo stesso discorso deve valere per Bologna-Juventus". Enrico Varriale dice la sua sul caos in serie A parlando a Kiss Kiss Napoli. Il vicedirettore di Raisport commenta anche il rinnovo di Mertens: "Bellissima notizia per il Napoli e non solo. Il belga è legatissimo alla città azzurro, ne è diventato una sorta di bandiera. Lui e la moglie stanno benissimo in Campania, sarebbe stato un peccato vederlo in un'altra squadra. Dries ha rinunciato a tanti soldi per restare in azzurro".