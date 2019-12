Udinese-Napoli, probabili formazioni: Le scelte di Ancelotti

06/12/2019 13:52

Il modulo non si cambia, resta il 4-4-2 caro ad Ancelotti, la squadra un po' sì. Il Napoli affronta domani alle 18 l'Udinese al Friuli. Mancheranno Allan e Milik ma ha recuperato Koulibaly anche se non è al meglio per un trauma contusivo alla spalla sinistra. Anche Mertens si è allenato meno per un problema e dovrebbe andare in panchina. Callejon in vantaggio su Elmas a destra. Conferma per Llorente come centravanti. Nell'Udinese out invece Jajalo con Fofana che potrebbe rientrare dal primo minuto. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Samir; Okaka, Nestorovski

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabiàn Ruiz, Insigne; Lozano, Llorente