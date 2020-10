Tv: Dove vedere tutte le partite di Champions oggi e domani

20/10/2020 08:29

Da stasera torna la Champions League con la fase a gironi: tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky (una sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, questa settimana tocca a Inter-Borussia che si vedrà domani alle 21 in diretta). Questo il programma completo con canali e telecronisti per le partite di oggi e domani:

Oggi

Sky

Diretta Gol Champions League ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

FC Dynamo Kyiv vs Juventus: Andrea Marinozzi

FC Zenit vs Club Brugge: Davide Polizzi

Gruppo G | FC Dynamo Kyiv vs Juventus ore 18:55

da NSK Olimpiyskiy - Kyiv [UkR]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà



Gruppo F | FC Zenit vs Club Brugge ore 18:55

da Saint Petersburg Stadium - St Petersburg [RUS]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni



Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

Chelsea FC vs Sevilla FC: Paolo Ciarravano

FC Barcelona vs Ferencvarosi TC: Antonio Nucera

Paris Saint-Germain vs Manchester United FC: Daniele Barone

RB Leipzig vs Istanbul Basaksehir: Gianluigi Bagnulo

SS Lazio vs Borussia Dortmund: Federico Zancan

Stade Rennais FC vs FC Krasnodar: Lucio Rizzica

Gruppo F | SS Lazio vs Borussia Dortmund ore 21:00

da Stadio Olimpico - Roma [ITA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini



Gruppo H | Paris Saint-Germain vs Manchester United FC ore 21:00 [in 4K HDR per clienti Sky Q SAT premendo tasto verde]

da Parc des Princes - Paris [FRA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento Tecnico: Massimo Ambrosini



Gruppo E | Chelsea FC vs Sevilla FC ore 21:00

da Stamford Bridge - London [ENG]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Nessun precedente tra Chelsea e Siviglia: si tratta del primo incontro in assoluto tra queste due squadre. Il club spagnolo è reduce dal trionfo in Europa League, grazie al successo per 3-2 in finale contro l'Inter.

Gruppo G | FC Barcelona vs Ferencvarosi TC ore 21:00

da Camp Nou - Barcelona [SPA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa



Gruppo H | RB Leipzig vs Istanbul Basaksehir: ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

da RB Arena - Leipzig [AUT]

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



Gruppo E | Stade Rennais FC vs FC Krasnodar ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257

da Roazhon Park - Rennes [FRA]

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano



Mercoledi 21 Settembre 2020:

Diretta Gol Champions League ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

FC Salzburg vs FC Lokomotiv Moskva: Lucio Rizzica

Real Madrid CF vs FC Shakhtar Donetsk: Dario Massara

Gruppo B | Real Madrid CF vs FC Shakhtar Donetsk ore 18:55

da Estadio Alfredo Di Stéfano - Madrid [SPA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera



Gruppo A | FC Salzburg vs FC Lokomotiv Moskva ore 18:55

da Stadion Salzburg - Salzburg [AUT]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Luca Boschetto



Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

AFC Ajax vs Liverpool FC: Gianluigi Bagnulo

FC Bayern München vs Club Atlético de Madrid: Maurizio Compagnoni

FC Internazionale Milano vs VfL Borussia Mönchengladbach: Riccardo Gentile

FC Midtjylland vs Atalanta BC: Andrea Marinozzi

Manchester City FC vs FC Porto: Geri De Rosa

Olympiacos FC vs Olympique de Marseille: Davide Polizzi

Gruppo B | FC Internazionale Milano vs VfL Borussia Mönchengladbach ore 21:00 [in 4K HDR per clienti Sky Q SAT premendo tasto verde, in diretta in chiaro anche su Canale 5 con la telecronaca di Pardo] da Stadio San Siro - Milano [ITA]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - commento Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Marco Barzaghi



Gruppo D | FC Midtjylland vs Atalanta BC ore 21:00

da MCH Arena - Herning [DAN]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni



Gruppo A | FC Bayern München vs Club Atlético de Madrid ore 21:00

da Football Arena Munich - Munich [GER]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



Gruppo D | AFC Ajax vs Liverpool FC ore 21:00

da Johan Cruijff ArenA - Amsterdam [NED]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano



Gruppo C | Manchester City FC vs FC Porto ore 21:00

da City of Manchester Stadium - Manchester [ENG]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero



Gruppo C | Olympiacos FC vs Olympique de Marseille ore 21:00

da Stadio Georgios Karaiskakis - Piraeus [GRE]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone