Tv: Dove vedere Inter-Fiorentina e gli anticipi di A

Torna la serie A con la seconda giornata ed oggi sono in programma ben quattro partite che saranno trasmesse in diretta in pay-tv. Si comincia con la sfida delle 15 fra Torino e Atalanta, in diretta su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su SkyGo e NowTv.

Alle 18 spazio a Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento, in contemporanea e che saranno rispettivamente visibili su su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 252 e in streaming su SkyGo e NowTv (il primo) e Sky Sport HD 253 e in streaming su SkyGo e NowTv (il secondo).



In serata poi, dalle ore 20.45, sarà la volta di Inter-Fiorentina: visibile sul canale tv DAZN1 (209 del boquet Sky) e in streaming sull’app della piattaforma OTT. (con telecronaca di Pardo e Guidolin).

Questo il quadro completo delle gare di oggi

26/09/2020 Sabato 15.00 Torino-Atalanta, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

26/09/2020 Sabato 18.00 Cagliari-Lazio, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go, Now Tv

26/09/2020 Sabato 18.00 Sampdoria-Benevento, Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go, Now Tv

26/09/2020 Sabato 18.00 Diretta Gol, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

26/09/2020 Sabato 20.45 Inter-Fiorentina DAZN1 e in streaming sull’app DAZN