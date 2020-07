Tv: A Dribbling oggi c'è Sacchi, focus su Messi e anticipi

04/07/2020 12:52

Sarà la 30ª giornata di Serie A ma non solo al centro della puntata di oggi su Rai2 di Dribbling (ore 18.45). In studio, con Alessandro Antinelli, per analizzare le partite, Massimo De Luca, Domenico Marocchino e Arrigo Sacchi, ospite dell’intera puntata. Con l'ex Ct riflettori puntati sugli allenatori, in particolare su Gasperini, che con la sua Atalanta sta ottenendo risultati prestigiosi.

Il focus della puntata sarà sugli uomini dei record: Lionel Messi con il suo gol n. 700 e Cristiano Ronaldo, anche lui pronto a migliorare i suoi dati statistici già impressionanti.

Sul fronte Inter, ritemprata dopo l’ampio risultato contro il Brescia, alcune opinioni dei tifosi nerazzurri sulla squadra e la nuova maglia, presentata con un video negli scorsi giorni e, al momento, non particolarmente apprezzata.

Due i collegamenti in diretta: con lo Stadio Olimpico, dove si affronteranno Lazio-Milan con le ultime notizie sulle formazioni, e con Napoli, alla vigilia della sfida con la Roma al centro di tante polemiche dopo la sconfitta interna con l’Udinese.

In chiusura, finestra sul mercato dei trasferimenti in questa stagione sportiva complessa, con le mosse dei club e i primi grandi colpi effettuati.