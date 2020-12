Tifosi Milan sul piede di guerra: E' sempre colpa sua

17/12/2020 16:13

La tregua è durata poco, il tempo di celebrare le 200 partite con quella maglia. Poi è tornato il tormentone delle settimane precedenti. I tifosi del Milan rimettono nel mirino Alessio Romagnoli. I rossoneri stanno prendendo troppi gol (4 nelle ultime due gare) e sotto accusa ci va il capitano che già in passato era stato a dir poco perseguitato dai suoi fan.

I tifosi del Milan attaccano Romagnoli

Sul web è una canzone monotematica: "Nessuno lo dice ma 9 dei 13 gol subiti la colpa è di Romagnoli. Il primo di ieri danno colpa a Calabria e Kalulu ma in parte, la vera colpa è di Romagnoli che lo marca stando a 5 metri facendolo stoppare fumare la sigaretta e tirare. Mi dispiace ma è così" o anche: "Dopo anni ormai si può chiudere il cerchio su quello che è Romagnoli, un buon difensore in generale che non essendo un grande marcatore o rapido si fida molto delle sue letture su cui è molto forte quando anche i reparti son corti fra di loro, purtroppo a maglie larghe perde" e ancora_ "Diciamola tutta.....Romagnoli è ancora al Milan perché non è mai arrivata uno straccio di offerta, giocatore assolutamente nella media... tra lui e German Pezzella, tanto per fare un esempio, la scelta la farei "tirando i dadi"!".

Su twitter è un fiume di critiche: "Romagnoli e’ uno che col calcio non c’ entra nulla , non sa marcare , in area non salta mai , fa solo falli , non anticipa mai , passa la palla sempre e solamente al portiere o a quello di fianco a lui , come tecnica calcistica individuale e’ insufficiente" oppure: "Kalulu potrebbe essere un ottimo difensore in prospettiva! Romagnoli invece va ringraziato per la sua fede al Milan e venduto con grande cortesia il prima possibile" e infine: "Parliamo del primo gol . Un difensore di serie C al posto di Romagnoli non fa controllare il pallone e lo lascia poi girarsi bellamente verso la porta dentro l’area piccola . Un centrale serviva al posto di Romagnoli non di Kalulu".