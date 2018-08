Sturaro in prestito allo Sporting, è fatta

11/08/2018 11:27

Lo volevano in Premier, con Watford e Wolverhampton in prima linea ma l'affare non si è chiuso, lo cercavano in Italia (Lazio e Fiorentina in primis) ma Stefano Sturaro giocherà in Portogallo nela prossima stagione. Il 25enne centrocampista della Juventus sarà ceduto allo Sporting in prestito oneroso per 2 milioni di euro. Il giocatore è atteso in giornata a Lisbona dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto.