Squalificati: Romagnoli se la cava, il Bologna ne perde due

30/04/2019 16:54

Rischiava due turni di squalifica il difensore del Milan Romagnoli, espulso in Torino-Milan domenica scorsa. Il giocatore, cui era stato estratto il rosso per proteste ed applauso ironico all'arbitro, era capitano ma la sanzione aggravata è stata comunque moderata e Romagnoli se l'è cavata con un turno di stop più ammonizione e multa di 15mila euro e salterà solo la partita col Bologna. Gli emiliani invece perdono due giocatori per un turno: Mbaye e Soriano. Questi gli altri squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo dopo la 34^ giornata di Serie A: Barba e Leris (ChievoVerona), Lulic (Lazio), Moretti (Torino), Ramirez, Sala e Tonelli (Sampdoria), Peluso (Sassuolo), Samir (Udinese) e Vicari (SPAL). Multa di 20mila euro all'allenatore del Torino Mazzarri che era stato allontanato per proteste e che quindi potrà regolarmente andare in panchina nel derby con la Juve di venerdì.