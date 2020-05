Spunta una data per la sfida scudetto Juventus-Lazio

31/05/2020 10:35

Domani con ogni probabilità verrà stilato il calendario completo delle giornate che mancanon in serie A e delle gare di coppa Italia con date e orari ma spunta intanto un'indiscrezione sulla sfida Juve-Lazio, che potrebbe essere lo scontro diretto per lo scudetto. La gara, valida per la 34esima giornata, secondo il Corriere dello sport si potrebbe giocare lunedì 20 luglio alle 21:45: quindi nel caso si tratterà di un vero "Monday night" scudetto.