Serafini: Non ce l'ha ordinato il medico, adesso basta

03/01/2020 08:28

E' sconsolato il fondo di Luca Serafini su Milannews. L'esperto del mondo rossonero scrive tra l'altro: "Abbiamo sportivamente seppellito un altro anno di patimenti e frustrazioni, concluso con l'immeritata umiliazione di Bergamo...Siamo stanchi. Al peggio c'è sempre una nuova puntata.....Viviamo ogni giorno sussurri su una nuova cessione del club,..Ibrahimovic non risolverà tutti i problemi, ma è un pezzo della nostra storia. Ibra se pareggia col Sassuolo fa volare le panche... Per quanto abbia umanamente apprezzato le lacrime di Gigio a Bergamo, avrei preferito che al rientro negli spogliatoio avesse investito i suoi compagni. Da capitano vero qual è. Per il 2020 auguro a Maldini e Boban di avere lucidità e lungimiranza, a Gazidis di parlare il meno possibile e portarci il risultato di un brend che ricominciasse ad essere credibile, ai tifosi di respirare un'aria nuova, a Pioli di perseguire il suo proposito di un ciclo su questa panchina. Quello che però, con tutti i tifosi milanisti, non siamo più disposti ad accettare, è un altro anno di buio e di incertezza. Non ci ha ordinato il medico di dare un senso a qualsiasi scempio si ripeta, puntualmente, dal 2012 in poi".