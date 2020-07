Scudetto: Juve-Lazio, dove possono vincerlo e perderlo

01/07/2020 08:48

Lo scudetto si deciderà nello scontro diretto tra Juve e Lazio? Prima del 20 luglio ci sono ancora tante partite e può ancora succedere di tutto. Panorama, in un articolo di Giovanni Capuano, indica dove le due squadre che lottano per lo scudetto (a meno di clamorosi ribaltoni che possano far inserire l'Inter) possono vincerlo e o perderlo.

Lo scudetto per Juve e Lazio

I campioni d'Italia appaiono spesso uguali alla versione senza guizzi costata la Final Four di Coppa Italia, anche se poi sanno accendersi e incenerire l'opponente di turno con colpi di classe e accelerazioni improvvise. La Lazio riesce a esprimere il massimo del suo potenziale solo per 50-60 minuti...La rimonta è un tratto distintivo che significa carattere e convinzione, ma è anche un gioco pericoloso per chi non ha più alcun margine d'errore avendo sparato a vuoto al primo piattello della serie. E ora c'è il Milan da affrontare con l'attacco spuntato dalle squalifiche di Immobile e Caicedo.

Lo scudetto e lo scontro diretto

Adesso si entra nella settimana decisiva, quella che racconterà come le due squadre arriveranno allo scontro diretto di lunedì 20 luglio ore 21,45. la Juventus ha un trittico mica da ridere: derby contro un Torino disperato (e che ha messo in difficoltà la Lazio), trasferta a San Siro contro il Milan del ritrovato Ibrahimovic e confronto con l'Atalanta in casa. Tutto in sette giorni prima del Sassuolo e del match scudetto.

Lo scudetto e la volata decisiva

E' vero che ciascuna di queste partite vedrà la Juve favorita, ma sono ostacoli superabili solo esprimendo una continuità e una condizione fin qui non vista. E nella stessa settimana la Lazio, dopo aver ospitato il Milan, andrà a Lecce e poi giocherà all'Olimpico contro il Sassuolo. Quindi Udine e il volo all'Allianz Stadium per la finale scudetto. La stagione si decide qui.