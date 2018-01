Sconcerti: Inter vogliosa e incompiuta, se corre piano è scontata

22/01/2018 09:08

Nel suo editoriale sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta così il pari tra Inter e Roma: "Intanto Inter e Roma si annullano e danno spazio alla Lazio, a mio avviso la terza squadra completa del campionato, non la migliore, ma la più adatta a tutto. Inter e Roma sono apparse vogliose e incompiute, l’Inter lunga e sbagliata nel primo tempo, occasionale. La Roma sotto nel secondo per piccoli eccessi atletici dei milanesi. È un risultato corretto, forse non giusto, ognuno lo può tirare dalla sua parte, ma corrispondente alla classifica. Entrambe le squadre salutano il campionato e cominciano a temere per la Champions. L’Inter ha un Rafinha di riserva, la Roma, sembra, solo molti doveri. Non ho capito come siano state preparate le partite. Nainggolan esterno all’inizio era una scelta leziosa. Gerson un’idea quasi disperata. L’Inter è quella di sempre, un po’ scontata se corre piano, quasi improvvisa quando ha molto bisogno. Nessuna delle due ha una grossa verità da mostrare. Sale il Milan, sale Kessie, che è una parte del futuro promesso. Non è un risultato banale. Oggi tocca alla risposta della Juve. Naturalmente sotto pressione".