Sarri: Modulo tattico dovuto a momento di Dybala

06/12/2019 13:07

" Può essere uno stimolo avere una squadra davanti, può essere motivo di forte motivazioni". Ripartire dopo lo stop col Sassuolo. E dimostrare che è stato solo un incidente di percorso. La Juve è chiamata a fare la Juve vera domani contro la Lazio e anche vedere l'Inter davanti può essere uno sprone. Sarri prova intanto a darsi delle spiegazioni: "Abbiamo messo come ipotesi, visto che nelle partite post Champions abbiamo più difficoltà, che ci sia a livello inconscio un calo di motivazioni dopo le partite di Champions nell'approcciare poi a quelle di campionato. E' un'ipotesi, non una certezza, magari è solo un calo di energie mentali e nervose. Vedendo gli allenamenti sono fiducioso, poi come sempre il campo risponde". Tra le note dolenti di questa Juve c'è l'involuzione di Bernardeschi: "Lui è un ragazzo sensibile e questo si nota dalla sicurezza che mostra nelle partite in trasferta e in quelle in casa. Il rendimento è diverso e questa cosa gli sta pesando. Lui è un giocatore importante, non bisogna farsi influenzare da niente e da nessuno, penso che il mio compito ora sia più aiutarlo e accompagnarlo che non farlo riposare". Con l'infortunio di Khedira si aprono spazi per Emre Can: "Emre ultimamente ha fatto apparizioni, quindi non è rimasto escluso totalmente. E' rimasto escluso dalla Champions e per lui è stato qualcosa di pesante dal punto di vista mentale. Sa che se fa bene in campionato verrà tenuto in considerazione. Sami è una perdita pesante, ma la situazione è questa. La situazione del suo ginocchio stava peggiorando e la decisione è arrivata perché nel giro di 10 giorni era peggiorata in maniera non normale perché queste cose normalmente peggiorano nel corso degli anni, non in uan settimana. Non ci resta che far crescere il rendimento degli altri. Sicuramente non sono contento per tutti questi infortuni, ma in una stagione momenti come questo ci sono. Rabiot sta meglio, ha datto gli ultimi allenamenti con la squadra. Deve ritrovare il top della condizione, ma dal punto di vista medico è risolto". Il tecnico bianconero teme la Lazio: "Mi aspetto un approccio violento da parte loro, perché hanno un momento molto positivo. Da parte loro mi aspetto un impatto violento e di grande livello di determinazione. Ci sarà da reggere questo impatto, poi venire fuori e prendere in mano la partita, cercando di tenerli non vicini alla nostra area di rigore". Poi si tocca il tema tattico legato all'attacco: "Il momento di grazia di Dybala è un'altra delle motivazioni per cui abbiamo scelto l'1+2 in avanti, quindi in questo momento ci risulta difficile giocare con i tre attaccanti per le carattersitiche di chi sta bene e di chi ora sta facendo la differenza. L'intesa con Cr7? Un po' c'è da tenere conto delle loro caratteristiche. Non puoi vietare a Dybala di venire a prendere palla vicino ai centrocampisti perché gli toglieresti i grandi pregi che è capace di tirare fuori da queste situazioni, così come non puoi togliere a Ronaldo la possibilità di partire decentrato perché è qualcosa su cui ha costruito una carriera formidabile".