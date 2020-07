Sarri deve aiutarsi da solo per Panorama

16/07/2020 09:39

Grazie a Sarri o nonostante Sarri tutto lascia pensare che la Juventus vincerà lo scudetto. E la pensa così anche Panorama che però sottolinea - in un articolo di Giovanni Capuano - tutte le crepe dei bianconeri. Questi i passaggi significativi: "La settimana che ha lasciato in eredità a Sarri la miseria di 2 punti (strappati con i denti e in maniera anche fortunosa) e 9 gol incassati fa suonare forte il campanello d'allarme. Dove è finita la Juventus d'autunno o anche solo quella di fine giugno e inizio luglio? Quella capace di incassare lo stesso numero di reti degli ultimi 270 minuti spalmate però in 13 gare e che aveva fatto dire ai più che finalmente la mano di Sarri sulla fase difensiva si vedeva con nettezza?. E l'aggravante è che il crollo dietro non è stato episodico visto che Sczcesny ha dovuto fare gli straordinari contro il Sassuolo e nel complesso la formazione bianconera ha subito in tre serate una quantità record di tiri in porta.

Sarri e l'uomo che manca

Può darsi che manchi l'uomo adatto per il gioco di Sarri, ma dopo un anno di lavoro è lecito attendersi di più...Può essere in parte un problema fisico, anche se contro il Sassuolo i numeri non condannano la corsa dei bianconeri, ma è soprattutto la questione tattica e di testa a preoccupare. La sintesi è un centrocampo strappato, che copre pochissimo, allunga la squadra, manca del punto di riferimento da 130 palloni a gara..

Sarri si gioca tutto in Champions

Il primo a doversi aiutare da solo e in fretta è proprio Maurizio Sarri...Anche Ronaldo non riesce a cambiare la storia. I numeri lo promuovono tanto che lotta con Immobile per il titolo di capocannoniere, però il portoghese è lontano dalla migliore condizione. Se questa Juventus può bastare per lo scudetto, anche perché Inter e Lazio hanno fatto peggio dopo la ripresa, è difficile immaginare che possa essere sufficiente per la Champions League.