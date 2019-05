Sabatini: La Juve un tecnico l'ha già bloccato

19/05/2019 13:49

" Bloccare non significa ancora prendere. Ma intanto la # Juventus ha bloccato # Inzaghi". Non ha dubbi Sandro Sabatini. L'ex addetto stampa dell'Inter assicura su twitter che i bianconeri avrebbero comunque un'opzione sull'attuale tecnico della Lazio. Tanti i commenti, da quelli ironici ("È una non notizia.... bloccato, ok, ma in attesa di chi? Io per esempio da due anni e mezzo ho bloccato la mia compagna in attesa di Jennifer Aniston") a quelli sarcastici (" Peccato. Era così divertente vederlo piangere a fine partita per torti arbitrali. Alla Juve non avrà più motivo di farlo. Sono felice per lui"). Il nome di Inzaghi comunque non piace a tutti: " Certo manda Allegri per prendere Mr. Nessuno Inzaghi. Certamente gia lo vedo a dare ordini a Ronaldo".