Sabatini: C'è una cosa che possono fare Juve e Roma

17/10/2019 15:13

"L'unica cosa che Juventus e Roma possono fare con Demiral e Under è fargli evitare gesti di appoggio all'azione militare della Turchia quando indossano le maglie di club". Sandro Sabatini interviene sulla polemica "politica" dopo le posizioni dei nazionali turchi. Il giornalista di Mediaset parla anche del Napoli (" Mi sembra che si sia fermato alla sconfitta dello Stadium e che stia risentendo di quel risultato. Adesso manca il centravanti da venti gol, però vedo gli azzurri ancora in corsa per lo scudetto") e chiude con un'idea mercato per il Milan: " Mandzukic al Milan sarebbe una bella idea per i rossoneri, ma prima di pensare a chi arriverà i tifosi dovrebbero pensare a chi invece partirà visti i dati di bilancio che sono emersi".