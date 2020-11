Roma, Nardo ricorda Da Costa e spiega ricorso respinto

11/11/2020 09:21

La morte di Dino Da Costa, storico attaccante della Roma, scomparso all'età di 89 anni, ha commosso tutto il mondo giallorosso. Bomber degli anni 50 fu preso dal Botafogo e segnò 79 gol in 163 gare, di cui 12 alla Lazio. E' stato il primo brasiliano a giocare per la Roma che lo ha ricordato con un tweet. Di lui ha parlato anche il giornalista di Teleradio stereo Alessio Nardo

Esiste una Roma pre Dino Viola e post Dino Viola. Dino Da Costa è stato un grandissimo attaccante, la Roma gli ha reso omaggio ed è giusto ricordare questi personaggi. Che non sono passati alla storia per essere stati determinanti nei trofei, ma hanno scritto pagine importanti

In merito al ricorso respinto per la Roma, Nardo non si era mai fatto illusioni