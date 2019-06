Roma, è ufficiale: Ecco dove si terrà il ritiro estivo

14/06/2019 11:42

Ritorno al passato. La Roma ha ufficializzato che tornerà a Pinzolo, dove dal 29 giugno al 7 luglio, svolgerà il ritiro in vista della prossima stagione, la prima con Fonseca in panchina. I giallorossi svolgeranno la preparazione in Trentino in vista degli impegni nei turni preliminari di Europa League. In Val Rendena la Roma disputerà anche un’amichevole prima del rientro nella Capitale. È la quarta volta che la Roma affida all’aria di Pinzolo la preparazione estiva: ci venne con il tecnico francese Rudi Garcia, poi con Spalletti e Di Francesco. La Roma, a quanto si apprende, alloggerà ancora una volta all’hotel Beverly, a pochi metri dalla piazza che ospiterà la presentazione della squadra.