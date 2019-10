Roma, con la Samp il vero pericolo non è Ranieri: gara a rischio

16/10/2019 11:53

Più che del grande ex Ranieri, che è atteso al debutto sulla panchina della Sampdoria, c'è un'altra notizia che deve preoccupare la Roma in vista della trasferta di Marassi. Samp-Roma in programma domenica alle 15, è infatti a rischio rinvio. In queste ore sulla Liguria si è scatenata una forte perturbazione e, come riferisce il Corriere della Sera, le previsioni per sabato e domenica sono pessime: 90% di probabilità di pioggia e vento forte.