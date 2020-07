Rigori per mani in area, Sabatini avanza proposta

13/07/2020 12:16

I rigori concessi per mani in area continuano ad essere oggetto di polemiche. Ne parla anche Sandro Sabatini a Radio Sportiva. Il giornalista di Mediaset dice: "E' una regola da ritoccare altrimenti non è più calcio, è tiro al bersaglio. Il difensore è molto penalizzato, non può stare sempre con le braccia dietro la schiena. Muriel è stato sprovveduto ma De Roon prova a girarsi".

Rigori per mani in area, il Var non basta

Per risolvere il dubbio sui rigori da concedere per mani in area sembra che neanche il Var abbia potere: "Anche dopo l'introduzione le polemiche non sono cambiate, tranne che per il fuorigioco e il gol/non gol, ma pian piano si stanno togliendo motivi di discussione".

Dopo un passaggio sull'Inter (" Non riesco ad avere una situazione nitida e rimango sbalordito dalla mail di Conte sul mercato. La Juve ha vinto questo campionato con merito perché è la più forte, ma la Lazio si è suicidata e l'Inter quasi") Sabatini commenta anche la polemica tra il tifoso napoletano e lo staff dell'Atalanta: "La frase del Team Manager dell'Atalanta va condannata, ma quel ragazzo non si è avvicinato dicendo 'forza Napoli' ma dicendo che Gasperini è un disonesto. E poi, perché si filmava con il telefonino?",