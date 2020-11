Raiola, nuove iperboli su Ibrahimovic

21/11/2020 14:24

Resta sempre lui il fiore all'occhiello del suo nutrito impero. Certo, ha la procura anche di Haaland, Donnarumma e tantissimi altri campioni ma per Mino Raiola Ibra è e resterà speciale. L'agente dello svedese ne parla a De Volkstrant e dice: “Ibrahimovic è il novanta per cento del Milan. Quanto può giocare? Fin quando non esce dal campo in barella. Può continuare fino a 50 anni, ma vuole giocare solo ai massimi livelli. Guardate come ha resuscitato tutto il Milan. Il suo segreto è che conosce bene il suo corpo, il modo in cui vive lo sport è una scienza esatta”.