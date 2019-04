Per Capuano striscione pro-Mussolini legato a caso Kessie, è polemica

24/04/2019 17:01

"Gli errori pre # MilanLazio sono tantissimi, ma si è intervenuti solo sul gesto di # Kessie e # Bakayoko, poi ci si è fermati. La ricostruzione della rissa (tutti colpevoli, nessun colpevole) è stata inadeguata e girarsi dall’altra parte davanti ai cori addirittura irresponsabile", Giovanni Capuano fa capire con questo tweet che lo striscione inneggiante a Mussolini esposto dai tifosi della Lazio oggi a Milano nel giorno della semifinale di coppa Italia col Milan è figlio di un eccessivo lassismo per quanto accaduto prima. Fioccano i commenti dei follower: " Qua siamo nel penale, l’apologia di fascismo è reato. Chiudere la curva e rimandarli a casa dopo avergli fatto fare un giro in questura" o anche: "Qua si rischia la tragedia che va oltre una partita Devono essere bravi le forze dell'ordine". C'è chi non vede il nesso: " non si giustifica lo striscione di oggi. non mettiamo in correlazione le cose perché significa continuare a farsi del male" o anche: " Tanto meno il gesto è correlabile a cori, manifestazioni e atteggiamenti che questa gentaglia ha sempre avuto ovunque sia andata a sporcare". In precedenza il giornalista di Panorama aveva twittato indignato: " Cosa serve per fare come in Inghilterra, identificarli adesso ed evitargli l’ingresso a # SanSiro già questa sera? Cosa serve per essere un Paese civile che non tollera lo sfregio della sua storia? Cosa?".