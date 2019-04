Pavan: Lamentarsi contro la Juve gli arbitri conviene

15/04/2019 09:55

Chi si lamenta gode. E' questo il succo del pensiero di Massimo Pavan in relazione alle polemiche sugli arbitraggi. Il direttore di Jtv nel suo editoriale su TuttoJuve scrive: "Lamentarsi è sempre molto semplice in Italia ed il più delle volte paga, questo a sentire la sponda laziale dopo la partita tra Milan e Lazio di ieri. Igli Tare, infatti, non ha gradito l’arbitraggio: “La Lazio ha perso l'anno scorso la Champions per un punto, un episodio clamoroso c'è stato nella sconfitta qui a Milano con fallo di mano di Cutrone e dopo 30 minuti è stato fatto vedere dalla VAR. E' impossibile non pensare ad altre cose, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo essere ancora più forti perché c'è un finale di stagione. Poteva anche fischiare il rigore su Milinkovic nel finale, ci aspettavamo questi episodi viste le polemiche delle scorse settimane”.

Insomma, se qualcuno si era lamentato post Juve ed aveva accusato in maniera pesante, è stato rimborsato con gli interessi, in una match che era uno scontro diretto, insomma meglio che nella settimana prima, dove magari avrebbe preso un rigore non decisivo, visto che il gol è arrivato poco dopo.

Tare butta benzina sul fuoco, non dovrebbe, però è lo stesso atteggiamento della settimana precedente di qualche suo predecessore. Di una cosa siamo certi, queste polemiche faranno sicuramente meno “casino”di quelle della settimana passata dove di mezzo era finita, senza alcun senso, la Juventus".