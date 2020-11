Padovan a Bonucci: Non t'avventurare in cose che non sai fare

15/11/2020 10:36

In tv lo scontro era stato aspro. Dopo il gol della Lazio in pieno recupero con Caicedo abile a raggirare Bonucci, il difensore della Juve era entrato nel mirino della critica e Giancarlo Padovan lo aveva duramente bacchettato. La storica firma del Corriere torna su quell'episodio in un editoriale per calciomercato.com e dice

Dopo la gara con la Lazio, ho avuto modo di avere un confronto a muso duro con Bonucci il cui ego, nonostante il flop al Milan e i molti errori compiuti in carriera, resta sempre smisurato. Non voleva ammettere, Bonucci, di avere impunemente fatto girare Caicedo, nell’ultima azione della partita, costata il pareggio alla Juve. “Cosa avrei dovuto fare?” mi ha chiesto con prosopopea, come se la risposta la conoscesse solo lui. “Semplicemente - ho ribattuto - non dargli né la destra, né la sinistra perché se ha fatto gol con il piede non suo significa che Caicedo va marcato in maniera aggressiva

Poi Padovan aggiunge