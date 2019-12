P.P.Marino: Miei rapporti con Adl tornati ottimi

06/12/2019 10:09

"So che De Laurentiis è un manager di larghe vedute, con un’esperienza rilevante. Io sono legato a lui e i nostri rapporti sono tornati ad essere quelli d’un tempo. E sono legato da affetto ad Edoardo, con il quale ci sentiamo spesso". Intervistato dal Corriere dello Sport Pierpaolo Marino parla della sua sfida del cuore di domani al Friuli. L'ex dg azzurro, oggi ds friulano, è sorpreso come tutti del momento no dei partenopei: "Non me l’aspettavo, ma ha gli uomini per riequilibrare la stagione. È un periodaccio, ma il percorso in Champions League rimane esemplare e non si possono dimenticare i quattro punti strappati al Liverpool. Valgono praticamente il passaggio agli ottavi di finale. Mi è difficile giudicare la situazione del Napoli, persino quando sono coinvolto. Sono lontano, non conosco le dinamiche e i fatti, non è giusto".