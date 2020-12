Napoli, Renica li boccia entrambi: “Non serve aspettarli”

17/12/2020 19:14

La sconfitta del Napoli sul campo dell’Inter ha lasciato l’amaro in bocca in casa azzurra. La squadra di Gattuso ha giocato un’ottima gara contro i nerazzurri ma come già successo nel corso della stagione sono mancati gli attaccanti che non hanno concretizzato il lavoro svolto dalla squadra, e a peggiorare le cose è arrivata anche l’espulsione per Lorenzo Insigne.

L’espulsione di Insigne

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è l’ex giocatore del Napoli Alessandro Renica ad analizzare la situazione, e non manca la critica nei confronti di Insigne.

Capisco che in certi momenti della partita ci possa essere l’adrenalina e questa tensione. Ma dobbiamo anche ricordare che Lorenzo è il capitano di questa squadra. Da ex giocatore condivido quello che ha detto Gattuso a fine partita, ma da allenatore invece lo rimprovero e lo multo. Ma va anche detto che ci sono metri arbitrali diversi su queste cose. Il Napoli però non deve appellarsi all’arbitro, le grandi squadre non lo fanno.

Attacco spuntato

Contro la Lazio, il Napoli dovrà fare a meno sia di Osimhen ancora fermo per l’infortunio alla spalla che di Mertens che ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia. E Renica critica i bomber azzurri.