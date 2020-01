Napoli, Inzaghi non si fida: “Serve concentrazione”

10/01/2020 14:58

Il Napoli non sta attraversando un momento positivo. L’avvicendamento in panchina tra Ancelotti e Gattuso non ha dato gli effetti sperati almeno fino a questo momento. La sconfitta casalinga con l’Inter ha acuito una situazione di difficoltà e il mercato non ha ancora fornito le risposte sperate. Tutti motivi che fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte della Lazio in vista della sfida contro gli azzurri. Ma Simone Inzaghi non la pensa nello stesso modo: “Il Napoli due anni fa ha fatto 91 punti e l’anno scorso è arrivato secondo. Ha tenuto l’intera rosa e ha fatto degli investimenti. In questo momento è una squadra ferita, che ha bisogno di punti e con un allenatore nuovo e preparato. Dobbiamo solo pensare a giocare con la massima concentrazione. L’errore più grave sarebbe guardare all’obiettivo finale. Il Napoli verrà qui con molta fame”.