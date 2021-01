Napoli e Milan perdono 2 titolari per il campionato

12/01/2021 12:56

Giocheranno sicuramente in Coppa Italia, stasera e domani, per le gare degli ottavi ma in campionato Leao del Milan e Di Lorenzo del Napoli non saranno a disposizione di Pioli e Gattuso rispettivamente per la gara dei rossoneri di lunedì a Cagliari e per quella degli azzurri domenica con la Fiorentina. Entrambi infatti sono stati squalificati per una giornata.

Anche Pioli ora è a rischio squalifica

Nel Milan dovranno fare molta attenzione anche altri tesserati: sono entrati infatti in diffida Alessio Romagnoli e Davide Calabria, che rischiano di saltare la delicata gara con l'Atalanta se ammoniti così come lo stesso tecnico Pioli che è giunto alla quarta sanzione. Il Giudice sportivo ha inoltre squalificato per una giornata altri cinque giocatori in serie A. Si tratta di Obiang (Sassuolo), Hernani (Parma), Jankto (Samp), Reca (Crotone), Rincon (Torino).