Morto Agnolin, offese Bettega e per 4 anni non arbitrò la Juventus

29/09/2018 10:10

E' stato uno degli arbitri più di polso della storia dell'Aia: Luigi Agnolin di Bassano del Grappa è morto oggi a 75 anni dopo una lunga malattia. Figlio d’arte (il padre Guido arbitrò 155 partite di serie A), Agnolin partecipò a due campionati del mondo: nel 1986 in Messico (e fu giudicato il migliore del torneo), 1990 in Italia. Nell'87 diresse la finale di Coppa delle Coppe (Ajax-Lokomotiv Lipsia 1-0), nell'88 quella di Coppa dei Campioni (Psv Eindoven-Benfica 6-5 ai calci di rigore) e in A è stato per anni il miglior arbitro italiano ma di lui si ricordano soprattutto gli scontri con la Juventus. Celebre il litigio in campo con Roberto Bettega, allora centravanti della Juve, cui secondo un racconto ormai leggendario disse, dopo le accese proteste dei bianconeri in un derby: "Vi faccio un c... così!". Ecco che successe: segna Causio, Tardelli raddoppia ma l' arbitro annulla, pareggia Graziani, rigore negato a Brady, raddoppia Ciccio dopo che Pulici aveva ostacolato Zoff, esplode la protesta Juve. E agli insulti della Juve, Luigi Agnolin, storico arbitro disse proprio quelle parole a Roberto Bettega. Secondo alcuni storici però parlò in veneto: «Mi te fasso un cesto cussì!». Dopo la squalifica di Bettega stesso, Agnolin però per 4 anni non arbitrò più la Juve. Agnolin fu contestato dai bianconeri anche dopo uno Juventus-Napoli, scontro al vertice come stasera, dell'86 quando gli azzurri di Maradona vinsero per 3-1 a Torino. Violente le accuse di Stefano Tacconi, portiere bianconero: “Qualcuno farebbe bene ad usare gli occhiali; la moviola ha confermato quelli che erano i nostri sospetti sul campo. Il primo e il terzo gol erano in fuorigioco solare. Non cerco alibi, il Napoli ha meritato di vincere, ma la Juventus paga errori clamorosi. Due casi determinanti mi sembrano troppi. Certa gente avrebbe bisogno di farsi curare, perché o non ci vede bene o se ci vede bene chiude gli occhi. Lì per lì non abbiamo avuto la forza di protestare, ma anche i guardalinee ci hanno condannato”.