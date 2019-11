Moratti confessa: Ecco il campione che avrei voluto all'Inter

09/11/2019 12:32

"L’Inter è fatta di mito e di miti che mi hanno accompagnato fin dall’infanzia. Ma questo penso sia scontato per me. E quindi, lasciando stare loro, penso a Totti. Francesco per me è un mito. Cioè un giocatore che, per qualità, avrei voluto vedere anche nella mia squadra". Lo ha detto Massimo Moratti intervistato da L'Arena di Verona. L'ex presidente dell'Inter ha aggiunto: "Se mi manca il mondo del pallone? Mi fa molto piacere tutto quello che è successo perché è stato molto bello. Molto appassionante e affettuoso. Ma non ho ambizione di tornare nella maniera più assoluta".