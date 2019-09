Momblano: La Juve non ama la vocazione al suicidio

01/09/2019 10:07

Rose e spine nella Juve che ha scavallato l'ostacolo Napoli secondo Luca Momblano. Il giornalista esperto del mondo bianconero analizza la gara su Sportmediaset. Questi i passaggi salienti: "A lungo andare resteranno solo i tre punti e la grandiosa legge del dare e avere del calcio per questa Juve di Sarri che ancora di Sarri non può essere ma Juve-Napoli è stato il dare e avere dei pupilli...Come quella mezz’ora dell’Higuain dei bellissimi tempi, a cavallo tra le due esperienze di Napoli e Torino, dal sedicesimo al quarantaseiesimo. Il gol, le sponde, gli assist, i dialoghi, i rientri. Tutto per la Juve, il suo mister e la sua gente. Il dare e avere di Higuain ha vissuto un concentrato formidabile, titolare o Altafini della situazione poco importa quando siamo ancora nel calcio di agosto. I tifosi intravedono “il gioco”. Se ne vantano e di questo si spaventano. Giusto così, emozionante, perché la Juve storicamente non ama tutto ciò che è vocazione a suicidio. I tifosi intravedono “il diverso”. Ne avevano bisogno e sotto questo aspetto Nedved fa da capofila. I tifosi ora aspettano solo, che non sarebbe poco, di vedere una sola Juve dentro una sola partita. Dovrebbe essere il passo successivo. Illudiamoci che sia così, crediamoci, facciamoci come Bonucci e Higuain, andati e tornati".