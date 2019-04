Milik: Con la Juve tifo Ajax e il mio balletto pre-punizioni ha un nome

02/04/2019 16:48

Quel gol alla Roma, con controllo elegante di tacco e bomba mancina dopo appena 1' è ancora negli occhi di tutti. Milik se segnare anche gol belli e anche contro le big, insomma. Parlando a Mediaset il bomber del Napoli dice: "L’ho rivisto un po’ di volte, i tifosi me lo mandano anche su Instagram. E’ un bel gol, ma lì per lì non ci ho pensato, ho pensato solo a vincere la partita. Se lo avessero fatto Messi o Ronaldo? Sono polemiche tra tifosi, io non ci penso, so che i tifosi in tutto il mondo parlano, per loro uno è scarso per un altro magari è fortissimo. Io non mi sento sottovalutato solo perchè mi chiamo Milik. Gioco nel Napoli! Le critiche non mi danno fastidio, ormai ci sono abituato". La Champions la vede solo in tv dopo l'eliminazione degli azzurri e sa per chi tifare: la sua ex squadra. "Contro la Juventus sarà difficilissimo, i bianconeri sono favoriti, ma io tifo Ajax. Lì ho tanti ex compagni e occhio a Lasse Schone, lui le punizioni le batte benissimo". E a proposito di punizioni: "Mi sono allenato tanto. Ognuno ha la sua maniera di batterle: Ronaldo, David Luiz, Drogba. Io ho visto tanti video di calciatori forti a batterle, magari ho preso qualcosa da loro. Ancelotti ci concede sempre un giorno per provarle, ha visto che in allenamento facevo bene e mi ha dato fiducia. Contro il Parma ha detto a Koulibaly di dirmi di batterla sotto la barriera, ci ho pensato: effettivamente poteva funzionare. E’ andata bene. La cosa più importante è la rincorsa, se non la faccio bene, non riesco a calciare bene. Sembra un passo di danza? Si è fondamentale, ma non dite che somiglia a quella di Lewandowski, l’ho fatta prima io. Bisogna dargli un nome? La Polka di Milik mi piace".