Milan, rassegna stampa: La forza è con te e che impatto Higuain

13/08/2018 09:55

Questa la rassegna stampa sul Milan nei quotidiani

HIGUAIN: SPOGLIATOIO OK

"Pipita rossonera - L'oro del Milan, impatto Higuain: sembra Ibra", titola La Gazzetta dello Sport a pagina 8 con il sommario ad ampliare il concetto: "Non sbaglia praticamente nulla, e Gattuso ne esalta l'atteggiamento anche durante la settimana", nel box "Gonzalo ai tifosi del Real Madrid: «Grazie Bernabeu per l'amore e per gli applausi, è stato molto bello...»". A sua volta, il Corriere della Sera: "Gol e lavoro sporco, così Higuain si è preso il Milan. Segna e corre: ha colpito anche Gattuso", nel testo "L'impatto sullo spogliatoio è stato superiore alle attese, i primi a confidarlo sono stati i suoi compagni, la conferma pubblica l'ha invece fornita lo stesso Gattuso al Bernabeu".

HIGUAIN: L'IMPATTO SUL CAMPO

"Il debutto del Pipita in rossonero" riletto anche attraverso il titolo del Corriere dello Sport: "Dopo il Bernabeu, San Siro - Higuain va a caccia del bis", il sommario "Il gol dopo 6 minuti, gli applausi dei madridisti, il Pipita vuole ripetersi in casa", nel testo "Ora il Pipita aspetta gli applausi e l'affetto di San Siro, a partire dalla prima di campionato, quando l'argentino entrerà da rossonero per la prima volta nella sua nuova casa". Il quotidiano sportivo Tuttosport estende il concetto: "Con Lautaro e Higuain, Milano da godere", in particolare sul Pipita "Gonzalo elogiato da Maldini: «È un centravanti vero che sa fare gol, ma è pure abile nel far giocare la squadra»".

TIEMOUE BAKAYOKO A MILANO

"Et voilà Bakayoko - È sbarcato ieri il colosso francese voluto da Gattuso", è il titolo della Gazzetta dello Sport che approfondisce nel sommario: "Giocatore duttile, potrà agire da mezzala oppure in un centrocampo a due a protezione della difesa - Oggi visite e firma per il centrocampista: arriva dal Chelsea in prestito per 5 milioni con riscatto a 35". La Repubblica non si limita a riferire del centrocampista francese: "Milan: arriva Bakayoko, saluta Carlos Bacca", nel testo "Oggi visite e firma per Bakayoko, dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. La Lazio esclude offerte per Milinkovic. Sporting su Bacca. Kaká farà pratica da dirigente rossonero".

VERSO MILAN-GENOA

Inizia la settimana di avvicinamento alla prima di campionato e i giornali se ne occupano: "Rino ha scelto: fascia a Romagnoli", titola La Gazzetta dello Sport ma non solo: "Il difensore ha vinto il ballottaggio con Bonaventura: gradi ottenuti alla quarta stagione in rossonero". Il quotidiano Bresciaoggi confeziona una notizia sulla serata del portiere rossonero: "Vip sul Garda - Il portiere del Milan stregato dalle specialità del ristorante 'Al Grifo' - Donnarumma cena a Bogliaco - Selfie con Maurizio Bonardelli". Il quotidiano genovese Il Secolo XIX: "Piatek brucia le tappe «Orgoglioso dei 4 gol e pronto per il Milan»", il sommario "Il bomber polacco ha già conquistato tutti".