Milan-Lazio, probabili formazioni: Le scelte di Gattuso

22/04/2019 10:50

Torna la coppa Italia con le gare di ritorno delle semifinali. Mercoledì (ore 20,45, diretta su Rai1) tocca al Milan che a San Siro ospita la Lazio dopo lo 0-0 dell'andata. Scelte praticamente fatte per Gattuso. Tra i pali ci sarà Reina, portiere di coppa da inizio stagione. Sulla destra tornerà Calabria con Musacchio centrale. Centrocampo e attacco saranno quelli visti a Parma tranne l'ipotesi Paquetà, che potrebbe sostituire Borini, con Calhanoglu rimesso al suo posto sulla fascia. Nella Lazio Lucas Leiva tornerà in mezzo al campo dopo la squalifica in campionato. Tornerà titolare anche Correa. Queste le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Paquetà, Bakayoko; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi