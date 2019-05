Milan, già pronto il nome del nuovo tecnico in caso di addio di Gattuso

23/05/2019 10:38

Il futuro del Milan è appeso a un filo. Un filo lungo novanta minuti, dopo i quali il club rossonero potrebbe trovarsi in Champions League, o accontentarsi di un'altra Europa League. Da lunedì si prenderanno decisioni importantissime, sia per quel che riguarda la dirigenza, con Leonardo sempre più vicino all'esonero; l'allenatore, con Gattuso che è dato per partente da mesi, e che continua tra alti e bassi a restare ancorato alla panchina rossonera; al calciomercato, che in caso di Europa League potrebbe essere concentrato molto più sulle operazioni in uscita che in quelle in entrata. Momento difficile, dunque, per i vertici societari che stanno cominciando ugualmente a testare il terreno per il futuro tecnico della squadra: in caso di partenza di Gattuso, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Simone Inzaghi, che potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione.