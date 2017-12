Milan-Atalanta 0-2, Serie A: Cristante ed Ilicic mandano il Diavolo all'inferno

23/12/2017 19:03

Continua la stagione tragica del Milan che perde anche in casa con l'Atalanta e si mette in una posizione di classifica che è un insulto per il popolo rossonero.

Poche occasioni ma pungono gli orobici - Primo tempo non bello con poche chance da una parte e dall'altra. Il Milan soffre all'inizio ma poi sembra prendere in mano le redini del gioco, con Bonaventura che va anche a segno ma Fabbri dopo la revisione del VAR decide giustamente di annullare per un tocco di mano di Cutrone e anche per posizione di offiside. Dopo un bel tiro di Montolivo deviato in corner da Berisha arriva però la rete dell'Atalanta: calcio di punizione di Gomez, colpo di testa di Caldara perso completamente da Bonucci, Donnarumma respinge malissimo e Cristante è bravissimo a mettere dentro in tap-in. Nei rossoneri volenteroso Kalinic ma latitano gli altri.

Illude l'inizio, poi il tracollo - Nella ripresa parte bene il Milan deciso a pareggiare, con un ottimo quarto d'ora nel quale si rende molto pericoloso. Kalinic lavora bene di sponda e serve assit, di cui uno per Kessie che calcia a portiere battuto ma la palla esce di un soffio. Due volte vicino al gol Kalinic, ma in entrambe le circostanze le sue conclusioni vengono respinte. Dopo un altro tiro di Borini che esce sempre a portiere battuto il contropiede che chiude il match: Spinazzola fugge sulla sinistra dopo un rimpallo, serve in mezzo Ilicic che di destro fulmina Donnarumma. Notte fonda per il Milan. Offensivi per i tifosi gli ultimi minuti, con l'Atalanta che lascia scorrere tranquillamente i minuti fino al triplice fischio.

Il tabellino del match

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodríguez; Kessie, Montolivo (39' st Biglia), Bonaventura (31' st Calhanoglu); Borini, Kalinic (37' st Andrè Silva), Cutrone. A disp. A. Donnarumma, Storari, Paletta, Zapata, Antonelli, Calabria, G. Gomez, Locatelli. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante (35' st Kurtic); Gomez, Petagna (19' st Ilicic). A disp. Gollini, Rossi, Castagne, Bastoni, Melegoni, Haas, Vido, Gosens, Orsolini, Schmidt, Cornelius. All. Gasperini

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: 32' pt Cristante (A), 26' st Ilicic (A).

Note: Aammoniti: Kessie (M), Cutrone (M).