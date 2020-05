Mancini: Tonali bravo ma gli manca tutto in un aspetto

30/05/2020 13:18

"Tonali è uno dei più giovani, quindi quando andrà in una squadra che fa le Coppe farà più esperienza. Gli manca tutto a quel livello lì, ovvio che potrà solo migliorare andando in una big. Ruolo? Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo a tre, non ha grandi problemi a fare le due fasi: attacca bene e sa impostare l'azione. E' polivalente" Ospite di Radio Deejay, Roberto Mancini, ct della Nazionale, parla così con Zazzaroni e Caressa del talento che piace all'Inter. Poi dice la sua sulla ripresa del campionato: "La Lazio e la Juve si giocheranno lo scudetto. Però vedendo la Bundesòiga, essendo saltato il fattore campo, credo che anche l'Inter possa avere delle possibilità: ci possono essere delle sorprese. I bianconeri rimangono comunque avvantaggiati".