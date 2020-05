Lazio-Torino: la partita si gioca sui media

15/05/2020 13:21

In un periodo in cui il mondo del calcio fa ancora i conti con una possibile ripresa, la lotta tra società e soprattutto tra i presidenti dei club italiani si gioca su altri campi. Dalla pagina Twitter de Il Napolista arriva una nuova chiave di lettura sulla notizia emersa nei giorni scorsi e riguardante la trasgressione alle regole della Lazio. Il tweet del quotidiano online napoletano fa subito discutere: “Cairo mostra a Lotito (e al calcio italiano) a cosa serve il quarto potere. Lo scoop del Corriere della Sera sugli allenamenti segreti della Lazio ha prodotto conseguenze. I club sono spaventati dagli ispettori e adesso la serie A può davvero non ripartire”. Ma sui social i tifosi si dividono: “Cioè il problema non è chi non rispetta le regole, ma chi lo riferisce”, scrive Maurizio. Mentre Clotilde nota: “I problemi sono due: Lotito fa il furbo e non rispetta le regole che altri stanno rispettando; dall’altra parte vi sono enormi conflitti di interesse che permettono ad alcuni di controllare la stampa e di usarla in maniera strumentale”.