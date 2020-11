Lazio-Juve, decisione su Immobile e forfait per Pirlo

07/11/2020 15:53

Perde un altro pezzo Andrea Pirlo in vista di Lazio-Juventus. Il tecnico bianconero deve fare a meno di Chiellini per la trasferta di Roma (ore 12,30, diretta su Dazn1). Il difensore ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni e rimarrà a Torino.

Lazio-Juventus, le scelte di Pirlo

Per Lazio-Juventus Pirlo punterà ancora sul 3-4-1-2 variabile: in porta ci sarà Szczesny. In difesa con Bonucci e Danilo tocca a Demiral. A destra Cuadrado oscillerà tra difesa e centrocampo dove agiranno Arthur e Rabiot. Chiesa potrebbe andare in panchina a beneficio di McKennie nel ruolo di Ramsey con Kulusevski sulla fascia. In attacco panchina per Dybala, tocca a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Lazio-Juventus, le scelte di Inzaghi

Per Lazio-Juventus Inzaghi, dopo averne fatto presagire l'utilizzo, ha deciso di non impiegare Immobile che assieme a Strakosha ha lasciato l'allenamento prima degli altri. Tocca a Caceido giocare prima punta, con Reina in porta.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, L. Alberto, Fares; Correa, Caceido. ALL.: S. Inzaghi

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Demiral, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; McKennie; Morata, Ronaldo. ALL.: Pirlo.