La mappa dei club di A: chi vuol giocare e chi no

19/04/2020 11:05

Come si schierano i club di A sulla possibile ripartenza del calcio? In attesa della riunione di mercoledi prossimo, che darà parare definitivo, probabilmente, sulla ripresa o meno della Serie A, si iniziano a delineare degli schieramenti per il "si" e per il "no": come riportato dal "Corriere dello Sport", la Juventus sarebbe tra i club favorevoli a concludere questa stagione, allineandosi, quindi, a club come Lazio, Napoli e Bologna. Inter e Milan, invece, guiderebbero il fronte dei club "neutrali", anche se il presidente rossonero Scaroni ha detto: "La ripresa della stagione calcistica viene decisa dagli sviluppi della pandemia e, in funzione di questo, dalle autorità. Il Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a calcio. Se ci sono i presupposti di sicurezza e salute, siamo a favore della ripresa della stagione sportiva". Il fronte del "no" è invece guidato dal Brescia, che non schiererebbe la squadra in caso di ripresa della Serie A. Anche il Torino sarebbe per la chiusura definitiva, oltre al Genoa.