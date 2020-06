Juventus-Lazio, salta la diretta tv per il big-match?

25/06/2020 10:47

E se il big-match Juventus-Lazio non venisse trasmesso in diretta su Sky? La partita che potrebbe decidere lo scudetto è solo una delle tante che rischia di saltare in tv se non si trovasse un accordo tra la Lega e Sky in merito agli emolumenti da versare. Come sottolinea il Corriere dello Sport DAZN e IMG si sono impegnate a pagare entro sabato la prima metà della loro ultimo rata, mentre non si risolve la vicenda legata a Sky, che continua a chiedere uno sconto sulla cifra ancora dovuta. A quel punto la Lega potrebbe decidere per lo stop delle trasmissioni.

Al momento, comunque, la prospettiva di non vedere Juventus-Lazio e in generale 7 delle 10 sfide degli ultimi 6 turni (quindi dal 12 luglio) è concreta. Tante le partitissime (di proprietà di Sky) a rischio: da Napoli-Milan (12 luglio) a Roma-Inter (19 luglio). Queste le gare dal 12 luglio in poi con tra parentesi l'emittente che ne detiene i diritti:

12/07/2020 Domenica 17.15 Genoa-SPAL (DAZN)

12/07/2020 Domenica 19.30 Cagliari-Lecce (Sky)

12/07/2020 Domenica 19.30 Fiorentina-Hellas Verona (DAZN)

12/07/2020 Domenica 19.30 Parma-Bologna (Sky)

12/07/2020 Domenica 19.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

12/07/2020 Domenica 21.45 Napoli-Milan (Sky)

13/07/2020 Lunedì 21.45 Inter-Torino (Sky)

14^ giornata girone di ritorno

14/07/2020 Martedì 21.45 Atalanta-Brescia (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Bologna-Napoli (DAZN)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Milan-Parma (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Sampdoria-Cagliari (Sky)

15107/2020 Mercoledì 21.45 Lecce-Fiorentina (DAZN)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 Roma-Hellas Verona (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 Sassuolo-Juventus (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 Udinese-Lazio (Sky)

16/07/2020 Giovedì 19.30 Torino-Genoa (Sky)

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL-Inter (DAZN)

15^ giornata girone di ritorno

18/07/2020 Sabato 17.15 Hellas Verona-Atalanta (Sky)

18/07/2020 Sabato 19.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

18/07/2020 Sabato 21.45 Milan-Bologna (DAZN)

19/07/2020 Domenica 17.15 Parma-Sampdoria (DAZN)

19/07/2020 Domenica 19.30 Brescia-SPAL (Sky)

19/07/2020 Domenica 19.30 Fiorentina-Torino (DAZN)

19/07/2020 Domenica 19.30 Genoa-Lecce (Sky)

19/07/2020 Domenica 19.30 Napoli-Udinese (Sky)

19/07/2020 Domenica 21.45 Roma-Inter (Sky)

20/07/2020 Lunedì 21.45 Juventus-Lazio (Sky)

16^ giornata girone di ritorno

21/07/2020 Martedì 19.30 Atalanta-Bologna (Sky)

21/07/2020 Martedì 21.45 Sassuolo-Milan (Sky)

22/07/2020 Mercoledì 19.30 Parma-Napoli (DAZN)

22/07/2020 Mercoledì 21.45 Inter-Fiorentina (Sky)

22/07/2020 Mercoledì 21.45 Lecce-Brescia (Sky)

22/07/2020 Mercoledì 21.45 Sampdoria-Genoa (Sky)

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL-Roma (DAZN)

23/07/2020 Mercoledì 21.45 Torino-Hellas Verona (Sky)

23/07/2020 Giovedì 19.30 Udinese-Juventus (Sky)

23/07/2020 Giovedì 21.45 Lazio-Cagliari (DAZN)